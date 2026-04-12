LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | velocità altissima gruppo compatto

Alle 11.44, mancano circa 230 chilometri all’arrivo della Parigi-Roubaix 2026. La corsa prosegue con un gruppo compatto, mentre la velocità supera i 50 chilometri all’ora, secondo le ultime rilevazioni. La gara è in pieno svolgimento e le condizioni sulla strada sono intense, con i ciclisti che affrontano le asperità del percorso in questa fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 230 chilometri all’arrivo. 11.42 Velocità che è superiore ai 50 kmh. 11.39 Con l’azzurro Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM Team). 11.38 Ripartono gli scatti e si muove anche un italiano, Alessandro Borgo (Bahrain – Victorious). 11.35 Dopo una ventina di chilometri il gruppo è di nuovo compatto. 11.32 Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) riesce a tornare sui tre fuggitivi. 11.29 Nel frattempo foratura per Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG). 11.27 Ripartono gli scatti da dietro. 11.25 Al comando troviamo Matevž Govekar (Bahrain – Victorious), Riley Sheehan (NSN Cycling Team) e Martijn Rasenberg (Unibet Rose Rockets).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: velocità altissima, gruppo compatto Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto nei primi km