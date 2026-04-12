LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | tutti contro Pogacar! L’Italia spera in Ganna

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Parigi-Roubaix 2026, una delle corse più storiche del ciclismo su strada. La gara si svolge sulle strade francesi, con molti atleti pronti a sfidarsi lungo il percorso caratterizzato da tratti di pavé. L’attenzione è tutta rivolta a una serie di favoriti e alle strategie adottate dai team. Seguite con noi gli sviluppi di questa classica, che ogni anno mette alla prova resistenza e tecnica dei ciclisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica che si snoda sulle pietre francesi. 258.8 km con ben trenta settori di pavè che inizieranno a susseguirsi poco dopo il km 90. Il tratto numero 19, il più leggendario, la temutissima Foresta di Arenberg, sarà come di consueto la sezione spartiacque della gara. Appuntamento alle 11.05 con la partenza ufficiale da Compiègne con il percorso che ricalcherà quello affrontato nelle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti con il primo tratto in pavè in quel di Troisvilles a Inchye dopo il quale non ci sarà un attimo di tregua.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutti contro Pogacar! L’Italia spera in Ganna Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026.