Benvenuti alla copertura in tempo reale della Milano-Sanremo 2026, con un duello imminente tra Pogacar e Van der Poel e Ganna che spera di sfruttare un'occasione. La corsa si svolge oggi, con aggiornamenti continui sui momenti salienti e le azioni principali lungo il percorso. Seguite con noi gli sviluppi di questa classica del ciclismo, che promette emozioni fin dalle prime battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026. La “ Classicissima ” giunge quest’anno alla sua centodiciassettesima edizione e fa parte delle cosiddette classiche monumento insieme a Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Il Lombardia. Il percorso, di 298 km, non ha subito grossi cambiamenti negli ultimi anni e anche questa volta si partirà da Pavia e non da Milano. I corridori entreranno in Liguria dal Passo del Turchino (5.6 km al 2.9% medio), con lo scollinamento a 150 km dal traguardo. Nella nuova regione la corsa passerà dalla provincia di Genova a quella di Savona e qui si entrerà nel vivo della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasione

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Milano-Sanremo 2025

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