Domenica si svolgerà la classica ciclistica Parigi-Roubaix, nota come l’Inferno del Nord, sulle strade francesi. La gara vedrà protagonisti ciclisti come Pogacar, che punta a un record, e Ganna, che si prepara a una sfida importante. La corsa è attesa con grande interesse dagli appassionati, che seguiranno le fasi decisive lungo i tratti sterrati e le pavimentazioni storiche. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario ciclistico.

Tutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Non ci sono salite, ma c’è il pavé, un avversario davvero ostico per i corridori. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e i favoriti della terza Classica Monumento stagionale. PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026. Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci prova

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