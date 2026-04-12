LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | cambia tutto foratura per Tadej Pogacar!

Durante la Parigi-Roubaix 2026, Tadej Pogacar ha subito una foratura mentre si trovava in corsa. Lo sloveno ha raggiunto il suo compagno di squadra, Morgado, che gli ha fornito assistenza. La corsa si sta svolgendo con diversi momenti di interruzione e soste per le riparazioni. I ciclisti stanno affrontando le caratteristiche strade di pavé, elementi distintivi della classica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Lo sloveno trova il suo compagno Morgado. Aiuto prezioso per rimontare prima di Arenberg. 13.57 Pogacar ha un ritardo di 50? dal gruppo di testa. 13.56 Davanti Alpecin e Visma cercano di approfittare della situazione. 13.55 L’ammiraglia ha raggiunto Pogacar, lo sloveno cambia bici e torna sulla sua. 13.54 Ora è la Visma Lease a Bike a tirare in gruppo. 13.53 Il gruppo sta affrontando il settore 21 di Maing à Monchaux-sur-Ecaillon, tre stelle di difficoltà. 13.52 23? i secondi di ritardo del campione del mondo in carica sulla testa. 13.52 Pogacar sta ancora aspettando la sua ammiraglia. 13.50 Lo sloveno sta continuando con una bici dell’assistenza neutra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: cambia tutto, foratura per Tadej Pogacar! LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: tutti contro Pogacar! L’Italia spera in GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica... LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: lo scoglio più duro per Pogacar. Ganna ci provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima Parigi-Roubaix 2026, mitica classica... POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX