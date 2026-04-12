Tra pochi minuti prende il via la prima gara del GP Sardegna di motocross MXGP 2026. La competizione si svolge in diretta, con particolare attenzione alle sfide tra Herlings e Coenen. Vialle e Febvre sono altri due piloti che potrebbero influenzare l’esito della giornata. Gli appassionati sono pronti a seguire l’evento, aggiornando la diretta con tutti i risultati e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 La sfida di oggi è tutta puntata su Herlings contro Coenen ma non è da sottovalutare Vialle e Febvre. Gajser può essere della partita. 13.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio della Sardegna del Motocross. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sardegna 2026, Herlings è il favorito. L’attesa sfida tra Jeffrey Herlings (Honda) e Lucas Coenen (KTM) è pronta per le due gare di oggi, la prima giornata del Gran Premio di Sardegna si è conclusa con la vittoria dell’olandese nella gara di qualifica, primo dopo aver avuto battuto il Campione del Mondo in carica, Romain Febvre (Kawasaki), il francese in testa all’avvio di manche che ha ceduto alla pressione del rivale, restandogli comunque in scia per tutta la gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2!

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

Advent Race Calendar DAY 6 | 2025 MXGP of Portugal | MX2 Race 1 #MXGP