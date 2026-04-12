LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-2!

È iniziata la seconda manche del Gran Premio di Sardegna di motocross, parte del campionato mondiale MXGP 2026. La gara è trasmessa in diretta e si sta svolgendo sulla pista dell’isola, con i piloti impegnati su un percorso che prevede salite, discese e curve strette. Tra i concorrenti, il pilota francese, che ha concluso terza nella prima manche, cerca di migliorare il risultato in questa seconda gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTE GARA-2! 17.09 Febvre dopo il terzo posto cerca un grande acuto in questa gara. 17.04 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 16.59 Vedremo se Herlings saprà contenere il ritmo furioso di Coenen. 16.54 Adamo in gara-1 è stato autore di una grande sesta posizione. 16.49 Gajser sottotono in gara-1 vedremo se riuscirà a dar il suo meglio in questa gara. 16.45 Vittoria di Langenfelder in gara-2 di MX2. 16.40 Gara 1 è stata vinta da Coenen con una prestazione straordinaria dopo una rimonta dalla quinta posizione. 16.36 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP in scena al GP della Sardegna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-2! LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti gara-1 e 2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sardegna 2026,... Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco gara-2! ALGHERO OSPITA GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS: SI PARTE DOMENICA