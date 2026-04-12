LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco gara-2!

Alle 16.36 di oggi, i piloti del campionato di motocross sono pronti a scendere in pista per la seconda manche del Gran Premio della Sardegna. La gara si svolge su un circuito all'aperto e viene trasmessa in diretta. Gli appassionati possono seguire l'evento aggiornando la pagina con le ultime notizie e risultati in tempo reale. La competizione vede coinvolti numerosi piloti che si sfidano su un percorso di circa 1.8 chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP in scena al GP della Sardegna. 14.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17 per gara-2! 14.52 Coenen vince in rimonta gara-1 firmando un distacco abissale su Herlings, vedremo se nella seconda gara avrà la stessa forza di ripetere la stessa prestazione in un tracciato estremamente complicato. 14.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:57.852 18 0 0 1:45.226 8 1:53.600 1:53.138 1:52.064 0:27.796 0:30.451 0:29.130 0:26.223 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED HON 33:22.520 17 -1 lap -1 lap 1:47.582 3 1:54.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco gara-2! Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1! Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco gara-1! Nel PADDOCK degli INTERNAZIONALI di MOTOCROSS 2026 I Alghero