LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | aggiornamenti gara-1 e 2

Oggi si svolge il GP Sardegna di Motocross MXGP 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle prime due gare. La competizione si tiene sull’isola e vede in pista diversi piloti, tra cui il favorito Herlings. La diretta comprende gli sviluppi delle manche iniziali, con dettagli sui risultati e le posizioni dei partecipanti. Per seguire gli eventi in modo immediato, sono disponibili aggiornamenti continui sulla piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sardegna 2026, Herlings è il favorito. L’attesa sfida tra Jeffrey Herlings (Honda) e Lucas Coenen (KTM) è pronta per le due gare di oggi, la prima giornata del Gran Premio di Sardegna si è conclusa con la vittoria dell’olandese nella gara di qualifica, primo dopo aver avuto battuto il Campione del Mondo in carica, Romain Febvre (Kawasaki), il francese in testa all’avvio di manche che ha ceduto alla pressione del rivale, restandogli comunque in scia per tutta la gara. Durante le prime fasi di gara, dietro i primi...🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svizzera 2026,...

LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-2, Vialle vince il GPCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa la classifica di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:32.