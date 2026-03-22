LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in fuga segue Herlings

Durante il GP Andalucia MXGP 2026 di motocross, Coenen guida la gara in fuga, seguito da Herlings. Renaux ha superato Vialle per la quarta posizione. Mancano ancora tre giri alla fine della corsa e gli spettatori sono in attesa di ulteriori sviluppi. La competizione prosegue con emozioni e sorpassi sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Renaux supera Vialle per la quarta posizione. -3 Mancano tre giri alla conclusione. 1.28? Renaux si porta a 4 secondi da Vialle. 3.01? Prime cinque posizioni oramai cristallizzate. 5.26? Gajser supera Adamo per la sesta posizione. 7.22? Coenen continua nel suo ritmo, portando a 15 secondi e mezzo il distacco su Herlings. 9.01? In questo momento la battaglia si scatena tra Adamo, Gajser e de Wolf per la sesta piazza. 11.52? Coenen mantiene 10 secondi di distacco da Herlings, ritmo 1.43. 13.30? Febvre a soli 6 decimi da Vialle. 15.25? Renaux scavalca Adamo per la quinta posizione. 17.52? Questi i primi otto al momento: 1 Coenen, 2 Herlings, 3 Vialle, 4 Febvre, 5 Adamo, 6 Renaux, 7 Gajser e 8 de Wolf. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in fuga, segue Herlings Articoli correlati Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: battaglia tra Herlings e Coenen per la testa della gara Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Vialle Motocross of Nations 2025 | MXoN Ironman (USA) Final Moto Highlights by Jaume Soler Altri aggiornamenti su LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026... Temi più discussi: Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming; GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena; LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: gare in tempo reale; Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming. LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in fuga, segue HerlingsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28.50 Guadagnini ottavo, grande partenza dei top della categoria. 29.44' Vialle in testa, secondo Coenen e terzo ... oasport.it Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma 22 marzo, streamingTutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale Motocross per ... oasport.it Napoli, motocross da gara al Vomero: carabiniere trascinato per alcuni metri - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook 'Stop al motocross sul litorale' esposto ambientalisti dopo il campionato. La gara si è svolta sulla spiaggia di Maccarese #ANSA x.com