LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen va in testa Herlings secondo

Durante la gara di motocross del GP Sardegna MXGP 2026, Coenen ha preso la testa della corsa, mentre Herlings si trova in seconda posizione. Oliver ha perso alcune posizioni e attualmente è in settima piazza, a circa nove secondi da Adamo. La corsa prosegue con diversi piloti impegnati in sorpassi e combattimenti per le posizioni di testa. La diretta aggiorna in tempo reale l’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12.38 Crolla Oliver in settima piazza, Adamo si trova a 9 secondi da lui. -14.25 COENEN al comando, incredibile sorpasso su Herlings. -15.25 Un solo decimo tra Herlings e Coenen, si infiamma la battaglia. -17.58 Cadute per Gajser e Guadagnini che si trovano rispettivamente ora in sedicesima e ventiquattresima posizione. -18.36 COENEN si libera di Vialle, il belga si trova ad un solo secondo dall’olandese. -20.01 Oliver tiene testa a Febvre per tentare di mantenere la quarta piazza. -22.47 Per quanto riguarda gli italiani: 8 Adamo, 10 Forato, 11 Bonacorsi e 13 Guadagnini. -24.36 COENEN supera Oliver, terzo posto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen va in testa, Herlings secondo Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Coenen Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue Herlings