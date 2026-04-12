LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in testa segue Herlings

Durante la gara di motocross GP Sardegna MXGP 2026, Coenen si mantiene in prima posizione, seguito da Herlings. A 23 minuti e 36 secondi dalla fine, Gaijser supera Febvre e si posiziona terzo, a circa sei secondi da Herlings. La corsa continua con diversi sorpassi e cambi di posizione tra i piloti in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23.36? GAJSER supera Febvre, terzo posto per lo sloveno, si trova a 6 secondi da Herlings. -24.25? Gajser è totalmente scatenato, 3 decimi da Febvre. -26.31? Coenen aumenta il suo ritmo, Gajser scavalca Vialle per la quarta piazza. -28.49? Gajser si porta quinto, male Adamo tredicesimo, Bonacorsi ottavo e Forato nono. -29.39? In testa Coenen, seguono Febvre, Herlings e Vialle. PARTE GARA-2! 17.09 Febvre dopo il terzo posto cerca un grande acuto in questa gara. 17.04 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 16.59 Vedremo se Herlings saprà contenere il ritmo furioso di Coenen. 16.54 Adamo in gara-1 è stato autore di una grande sesta posizione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue Herlings Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Coenen Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue Herlings Advent Race Calendar DAY 7 | 2025 MXGP of Spain | MXGP Race 2 #MXGP