LIVE Italia-USA 10-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | dilaga il Settebello!

La partita tra Italia e Stati Uniti nella World Cup di pallanuoto ha visto il Settebello ampliare il vantaggio con un gol di Irving, che ha portato il punteggio a 10-6. La gara è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta. La sfida si svolge in un’atmosfera tesa, con il punteggio che si mantiene stabile nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.28? Gol di Irving che ritorna al gol dopo le reti del primo quarto, Italia-Usa 10-6. 3.35? Goooooooooooooool, Cannella si fa perdonare per l’errore precedente con un bel gol, Italia-Usa 10-5. 3.50? Gol di Daube che approfitta dell’esclusione di Dolce, Italia-Usa 9-5. 4.33? Errore di Cannella davanti al portiere. 6.32? Gol di Liechty che beffa il portiere, Italia-Usa 9-4. 6.55? Goooooooooooooool, Campopiano ancora lui con un tiro fortissimo sul primo palo, Italia-Usa 9-3. 7.42? Gooooooooooool, Bruni sorprende il portiere con un tiro improvviso, Italia-Usa 8-3. 7.55? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia, vinti già tre sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello... Temi più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazione; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; World Cup. Italia-Spagna 12-10. martedì gli Stati Uniti. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole ... oasport.it World Cup. Usa-Italia 10-6, venerdì alle 19 l’UngheriaCuore, grinta, e una prestazione di ottimo livello in difesa non bastano, ma le ambizioni sono quelle di una squadra tornata di diritto nel gotha della pallanuoto. Il Setterosa, che paga il 2 su 12 in ... federnuoto.it E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook