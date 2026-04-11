LIVE Italia-Spagna 3-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello in difficoltà!

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Spagna, il punteggio è di 3-6 e il Setebello sta incontrando delle difficoltà. La gara, valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026, prosegue con un'azione in corso e un gol segnato poco fa da uno dei principali marcatori italiani. La diretta si aggiorna in tempo reale e permette di seguire l'andamento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7..39 Goooooooooooooool, Iocchi Gratta si sblocca uno dei migliori marcatori, Italia-Spagna 3-6. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla all’Italia. Finisce il primo quarto, Italia-Spagna 2-6. 0.38? Gol di Granados, ancora lui, Italia-Spagna 2-6. 0.59? Gol di Granados, assist di Valls, Italia-Spagna 2-5. 1.25? Errori di Di Somma prima e Cannella dopo, Settebello impreciso al momento. 2.18? Gol su rigore di Biel, fallo di Balzarini, Italia-Spagna 2-4. 3.01? Gol di Valera che sfrutta la superiorità numerica, Italia-Spagna 2-3. 3.30? Gooooooooooooooool, Balzarini dopo una bella azione corale, Italia-Spagna 2-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 3-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello in difficoltà! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il...