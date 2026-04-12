LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Torres e Katsuki in fuga bene gli azzurri

Alle 12.06, al quarto chilometro della marcia a squadre ai Mondiali, il leader è Torres, che si è portata in testa. A circa dodici secondi si trova il gruppo con le atlete italiane, che hanno mantenuto un buon ritmo. La gara prosegue con Torres che guida e Katsuki che si trova nelle prime posizioni, mentre gli altri concorrenti cercano di tenere il passo. La diretta segue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06: Al km 4 Torres vola in testa, a una dozzina di secondi il gruppetto con le azzurre 12.04: Ritmo alto per Katsuki che ha raggiunto un vantaggio di 32?. Orsoni e Stano in testa al gruppo inseguitore di cui fa parte anche Agrusti 12.00. Accelera Torres al comando della gara femminile e guadagna un piccolo vantaggio, tra le più immediate inseguitrici le tre azzurre 11.58: Sempre avanti il giapponese Katsuki che aumenta il suo vantaggio sul gruppo inseguitore. Ora sono 22? i secondi fra il nipponico e il drappello dei migliori 11.54: In campo femminile Fiorini, Curiazzi e Giorgi nelle prime posizioni del gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, bene gli azzurri Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: partite le maratone! Azzurri all’inseguimento di Katsuki LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Massimo Stano debutta nella maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma...