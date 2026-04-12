Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, le gare sono in corso con alcuni atleti che guidano la corsa, mentre altri si contendono le posizioni sul podio. In particolare, due concorrenti si trovano in fuga, mentre l’Italia si mantiene tra le prime posizioni. Nell’ambito delle categorie giovanili, una medaglia d’oro è stata assegnata alla rappresentativa italiana under 20. La diretta si aggiorna con i progressi degli atleti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58: Di Fabio si avvicina a Yang 13.56: Non molla Di Fabio, ha una decina di metri di svantaggio sulla cinese 13.55: Se ne va la coinese Yang, seconda Di Fabio, si stacca Ni 13.54: Due km al traguardo nella gara U20 femminile. Trio in testa con Di Gabio, Yang e Ni. Decima Adamo 13.53: Orsoni in testa al gruppo inseguitore della maratona maschile, Agrusti a metà del gruppo e Stano in fondo al gruppo. Buona al momento la prova di squadra degli azzurri di punta 13.48: Restano in tre e c’è Di Fabio in testa alla gara femminile U20 al km 7. L’azzurra è in testa con Wang e Ni. A 7? Yang e Le Roch. Adamo è sempre decima e al momento l’Italia è seconda 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, Italia in corsa per il podio. Oro azzurro nell’U20

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