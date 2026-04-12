LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | partite le maratone! Azzurri all’inseguimento di Katsuki

Alle prime ore di questa mattina sono iniziate le maratone ai Mondiali di atletica per le competizioni a squadre del 2026. Durante la gara, il marciatore giapponese Katsuki si è mantenuto in testa, aumentando il suo vantaggio sul gruppo di inseguitori. La corsa prosegue con gli atleti italiani impegnati in una fase di inseguimento, mentre gli aggiornamenti in diretta continuano a seguire l'andamento delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Sempre avanti il giapponese Katsuki che aumenta il suo vantaggio sul gruppo inseguitore. Ora sono 22? i secondi fra il nipponico e il drappello dei migliori 11.54: In campo femminile Fiorini, Curiazzi e Giorgi nelle prime posizioni del gruppo. Guidano le favorite Torres e Lyra 11.53: Al primo km Katsuki ha 10? di vantaggio su una quindicina di atleti con Orsoni, Stano e Agrusti nel primo gruppo inseguitore 11.50. Non è un atleta qualunque Katsuki, è il bronzo mondiale di Tokyo. Ci sono Stano e Orsoni all’inseguimento del giapponese 11.49: Katsuki subito al comando nella gara maschile 11.47: Partita la gara 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Massimo Stano debutta nella maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma...

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