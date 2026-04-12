Benvenuti alla diretta dei Mondiali di marcia a squadre 2026, che si tengono quest'anno a Brasilia. La manifestazione vede tra i partecipanti anche il debutto di Massimo Stano nella maratona, una nuova sfida per l’atleta italiano. La competizione si svolge in Brasile, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare e gli eventi principali. Seguiteci per restare informati sugli sviluppi di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma a Brasilia in Brasile. L’evento rappresenta un vero punto di svolta per la marcia internazionale. A Brasilia, infatti, la disciplina cambia pelle e si misura per la prima volta con le distanze canoniche della maratona e della mezza maratona, aprendo scenari completamente nuovi dal punto di vista tecnico e strategico. Un salto nel futuro che rende l’evento brasiliano carico di incognite, ma anche di grande fascino. La mezza maratona maschile si presenta subito come una delle gare più attese. L’Italia affida le proprie ambizioni a Francesco Fortunato, protagonista di un inizio di stagione di altissimo livello, chiamato a misurarsi con un parterre di assoluto spessore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Massimo Stano debutta nella maratona

Massimo Stano battagliero per i Mondiali di marcia: “Torno dopo 10 mesi, curioso della maratona”Massimo Stano sarà tra i grandi protagonisti dei Mondiali a squadre di marcia, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia.

Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e GiorgiSono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a...