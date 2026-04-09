Il campione di marcia tornerà a gareggiare dopo un'assenza di dieci mesi, partecipando ai Mondiali a squadre in programma domenica 12 aprile a Brasilia. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli appassionati, in attesa di vedere come si comporterà dopo il lungo periodo di assenza. Tra i temi che ha affrontato, ha espresso curiosità riguardo alla maratona, oltre alla sua partecipazione alla competizione internazionale.

Massimo Stano sarà tra i grandi protagonisti dei Mondiali a squadre di marcia, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km si cimenterà nella neonata maratona del tacco e punta, i 42,195 km che non saranno presenti nel programma dei Giochi di Los Angeles 2028 (nel calendario a cinque cerchi è stata inserita soltanto la 21,097 km). In questa stagione sono cambiate le distanze e il fuoriclasse pugliese ha deciso di cimentarsi in quella più lunga, visto anche il suo trionfo nella ormai defunta 35 km ai Mondiali 2022. Il 34enne ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “ Molto curioso di scoprire la maratona di marcia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Massimo Stano battagliero per i Mondiali di marcia: “Torno dopo 10 mesi, curioso della maratona”

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