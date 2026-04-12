LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato trionfa piovono medaglie per l’Italia! In corso la mezza maratona femminile

In corso i Mondiali di marcia a squadre 2026, con le gare di atletica in diretta streaming. Durante la mezza maratona femminile, alcuni atleti sono passati al quinto chilometro con tempi di 22 minuti e 16 secondi. Nella competizione, l’Italia ha conquistato diverse medaglie, mentre un atleta si è aggiudicato la vittoria. La giornata è caratterizzata da intensi momenti di gara e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Garcia Leon ed Ortega passano al quinto chilometro in 22:16. Le due hanno 13? di vantaggio su Inga e 28? sul gruppo, guidato da Nicole Colombi. 18.21 Garcia Leon continua a dettare il ritmo, Ortega resta in scia. Ha perso definitivamente contatto Inga. 18.19 Ai 4 chilometri Garcia Leon passa in testa con 1? su Ortega, 3? ad Inga e 18? su Nicole Colombi che è quarta. 18.18 Perde qualche metro Inga. 18.17 Partenza a rilento per le atlete cinesi: la prima ai 3 chilometri è Haiyin Ji, decima a 12 secondi di ritardo da Garcia Leon. 18.15 Ai tre chilometri in quarta posizione è passata De Orbeta con 7 secondi di ritardo dal terzetto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! In corso la mezza maratona femminile Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato protagonista nella mezza! Pioggia di medaglie azzurre, argenti per uomini e donne. Oro U20 uomini