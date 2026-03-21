Alle 15 si gioca la partita tra Parma e Cremonese, con il Parma che schiera una formazione 5-3-2 e Giampaolo che opta per Vandeputte come trequartista. I padroni di casa cercano di ottenere punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La partita si svolge allo stadio locale davanti a un pubblico presente.

(5-3-2) Suzuki; Britschgi, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta. (4-3-1-2) Audero; Terracciano, Folino, Luperto, Pezzella; Thorsby, Payero, Maleh; Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo. Sarà Michael Fabbri di Ravenna il direttore di gara di Parma-Cremonese. Gli assistenti saranno Alessandro Cipressa di Lecce e Daisuke Yoshikawa Emanuele di Roma 1. Quarto uomo sarà Simone Galipò di Firenze. Al Var ci sarà Daniele Paterna di Teramo, all'Avar Marco Di Bello di Brindisi. Parma-Cremonese sarà visibile in diretta su DAZN 1, canale numero 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Parma-Cremonese, le ultime: 5-3-2 per Cuesta, Giampaolo con Vandeputte trequartista

Articoli correlati

LIVE Alle 15 Parma-Verona: Cuesta con Valenti, Sammarco ritrova Bella-Kotchap(5-3-2) Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

LIVE alle 15 Atalanta-Parma: Lookman torna titolare, Cuesta si affida a Pellegrino(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Aggiornamenti e notizie su LIVE Alle 15 Parma Cremonese le ultime...

Temi più discussi: Serie A: Parma-Cremonese in campo sabato alle 15 DIRETTA; Parma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Parma-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Parma - Cremonese.

Parma-Cremonese LIVEScontro salvezza infuocato. Alle ore 15, allo stadio Tardini, va in scena la sfida valida per l'anticipo della 30esima giornata di campionato, tra il Parma di Carlos Cuesta e la Cremonese del nuovo al ... calciomercato.com

Parma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie APARMA - Per il Parma di Cuesta la partita del Tardini contro la Cremonese ha una duplice valenza: far vedere di aver superato il ko patito a Torino e, soprattutto, portare a casa punti per avvicinarsi ... tuttosport.com

Le probabili formazioni di Parma-Cremonese #SkySport #SkySerieA x.com

Col Parma di domenica alle 15. Lazio e Cremonese al Maradona di sabato e di venerdì #Napoli facebook