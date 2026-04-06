Mondiali Marcia 2026 | l’Italia vola a Brasilia con Stano e i top azzurri

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia è arrivata a Brasilia per partecipare ai Mondiali di Marcia a Squadre 2026, con le competizioni in programma domenica 12 aprile. La squadra azzurra, tra cui figura anche un atleta di spicco, si prepara a confrontarsi con le altre nazionali in questa importante manifestazione sportiva. La competizione si svolgerà nella capitale brasiliana, dove gli atleti azzurri sono pronti a sfidarsi per le medaglie.

L’Italia sbarca a Brasilia per contendersi le medaglie dei Mondiali di Marcia a Squadre 2026, con le gare fissate per domenica 12 aprile. Gli atleti azzurri hanno già intrapreso il viaggio verso il Sud America per partecipare a una competizione concentrata in un unico giorno. Il programma prevede sfide su due distanze principali: la maratona e la mezza maratona di marcia. La delegazione italiana punta a scalare il podio globale, portando con sé un gruppo di atleti selezionati per diverse categorie e specialità. Il ritorno del campione e il reparto maschile. Massimo Stano rientra ufficialmente nella formazione tricolore. L’atleta del G.S. Fiamme Oro Padova porta con sé l’esperienza di chi ha conquistato l’oro olimpico a Tokyo 2020 e il titolo mondiale nel 2021, rappresentando un punto di riferimento per la prova della maratona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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