L’Italia è arrivata a Brasilia per partecipare ai Mondiali di Marcia a Squadre 2026, con le competizioni in programma domenica 12 aprile. La squadra azzurra, tra cui figura anche un atleta di spicco, si prepara a confrontarsi con le altre nazionali in questa importante manifestazione sportiva. La competizione si svolgerà nella capitale brasiliana, dove gli atleti azzurri sono pronti a sfidarsi per le medaglie.

L’Italia sbarca a Brasilia per contendersi le medaglie dei Mondiali di Marcia a Squadre 2026, con le gare fissate per domenica 12 aprile. Gli atleti azzurri hanno già intrapreso il viaggio verso il Sud America per partecipare a una competizione concentrata in un unico giorno. Il programma prevede sfide su due distanze principali: la maratona e la mezza maratona di marcia. La delegazione italiana punta a scalare il podio globale, portando con sé un gruppo di atleti selezionati per diverse categorie e specialità. Il ritorno del campione e il reparto maschile. Massimo Stano rientra ufficialmente nella formazione tricolore. L’atleta del G.S. Fiamme Oro Padova porta con sé l’esperienza di chi ha conquistato l’oro olimpico a Tokyo 2020 e il titolo mondiale nel 2021, rappresentando un punto di riferimento per la prova della maratona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali Marcia 2026: l’Italia vola a Brasilia con Stano e i top azzurri

Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e GiorgiSono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a...

Marcia, azzurri in Brasile a Pasqua: 25 convocati verso i Mondiali a squadreLa Nazionale parte da Fiumicino per la rassegna del 12 aprile a Brasilia: pre-camp a San Paolo e debutto nelle nuove distanze di maratona e mezza...

Temi più discussi: Campionati del mondo di marcia a squadre 2026: il programma, la squadra italiana e dove vedere le gare • Atletica; Marcia: azzurri in Brasile nel giorno di Pasqua; Curling, l’Italia di Spiller centra il quinto successo ai Mondiali. Battuta la Polonia, prosegue la marcia verso i play-off; Il grido d’allarme di Stano: La marcia rischia di sparire dalle Olimpiadi.

Atletica, un calendario ricco: Mondiali di marcia, staffette e grandi maratoneLa stagione dell’atletica leggera si appresta a vivere un periodo di grande fermento e intensità. Dopo la recente conclusione dei Mondiali Indoor 2026 a Torun, in Polonia, l’attenzione si sposta ora r ... it.blastingnews.com

Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e GiorgiSono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a Brasilia ... oasport.it

In occasione dei Campionati Mondiali a Squadre in Brasile, Riccardo Pisani, responsabile della Nazionale Italiana di Marcia ha parlato delle grandi polemiche nel mondo della marcia per il continuo cambio di distanze, della novità che agli Europei di Birningh facebook

Buon viaggio Azzurri! La Nazionale della marcia in partenza per Brasilia : rotta verso i Mondiali a squadre del 12 aprile #atleticaitaliana | @WorldAthletics x.com