L' Italia sta attraversando una profonda crisi educativa che vede i genitori sempre più in difficoltà nel gestire i propri figli adolescenti

In Italia si sta vivendo una crisi educativa che coinvolge molte famiglie, con genitori che incontrano crescenti difficoltà nel gestire l’età adolescenziale dei figli. La situazione viene segnalata come complessa e in evoluzione, con un aumento delle sfide legate all’educazione e alla crescita dei giovani. La questione viene affrontata in vari ambiti, evidenziando le preoccupazioni diffuse tra le famiglie italiane.

R oma, 9 apr. (askanews) – L’Italia sta attraversando una profonda crisi educativa che vede i genitori sempre più in difficoltà nel gestire i propri figli adolescenti. Secondo i dati del Rapporto Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, solo il 6% degli adolescenti dichiara che la madre limita molto la loro libertà, mentre il 23,1% afferma che lo fa abbastanza. La maggioranza dei giovani, quindi, cresce senza restrizioni significative, in quello che gli esperti definiscono una vero e proprio ‘anarchia educativa’. Leggi anche › Educazione sessuo-affettiva: ma chi insegnerebbe ai nostri figli? Un confronto con l’Europa Il...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'Italia sta attraversando una profonda crisi educativa che vede i genitori sempre più in difficoltà nel gestire i propri figli adolescenti. "Crescere Genitori": al teatro Apparte l'evento che insegna a proteggere i propri figliEssere genitori vuol dire crescere con i nostri figli, accompagnarli nei loro cambiamenti, cambiare con loro. Terni, Pierluigi Spinelli: "Temiamo che la nuova giunta possa avere ancora più difficoltà nel gestire i problemi reali della città"Debutto per la nuova giunta comunale di Terni dell'amministrazione Stefano Bandecchi.