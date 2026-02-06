Crescere Genitori | al teatro Apparte l' evento che insegna a proteggere i propri figli
Al teatro Apparte si è tenuto l’evento “Crescere Genitori”, dedicato ai genitori che vogliono imparare a proteggere i propri figli. L’iniziativa ha offerto strumenti pratici per affrontare le sfide della crescita e supportare i bambini nei momenti di cambiamento. I genitori hanno ascoltato esperti e condiviso le proprie esperienze, ricevendo consigli utili per accompagnare i figli lungo il percorso di crescita.
Essere genitori vuol dire crescere con i nostri figli, accompagnarli nei loro cambiamenti, cambiare con loro. "Crescere Genitori" è l'evento teatrale per chi deve affrontare i cambiamenti con i propri bambini, imparare a occuparsi di problematiche diverse, a guardare con occhi nuovi.
