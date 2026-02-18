Terni Pierluigi Spinelli | Temiamo che la nuova giunta possa avere ancora più difficoltà nel gestire i problemi reali della città

Pierluigi Spinelli, capogruppo del Pd a Terni, denuncia che la nuova giunta di Stefano Bandecchi rischia di incontrare maggiori difficoltà nel risolvere i problemi della città. Spinelli afferma che il sindaco si concentra troppo sulla visibilità politica, specialmente sull'ospedale, che considera un punto cruciale per Terni e la regione. La sua preoccupazione riguarda la capacità dell’amministrazione di affrontare concretamente le questioni quotidiane, mentre il dibattito pubblico si concentra spesso su polemiche e tattiche comunicative. La sfida principale sarà gestire le questioni reali di Terni.

Debutto per la nuova giunta comunale di Terni dell'amministrazione Stefano Bandecchi. Le dichiarazioni del capogruppo del Partito democratico Pierluigi Spinelli: "Sull'ospedale - punto fondamentale per la città e la regione - il sindaco cerca solo l'ennesimo palcoscenico e fa propaganda politica. Sulla nuova giunta quello che è stato annunciato è accaduto. Non crediamo siano in grado di affrontare le sfide complicate che attendono Terni. Anche a livello numerico sono pochi sei assessori, tra cui un vicesindaco con una sola delega. Temiamo che la nuova composizione possa creare ulteriori problemi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

