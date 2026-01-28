Milano la Pasticceria Fugazza chiude Giovanna 90 anni è ancora dietro al bancone | È stata tutta la mia vita ma ora voglio riposarmi un po’

Milano si prepara a perdere uno dei suoi simboli storici. Dopo più di cento anni di attività, la Pasticceria Fugazza di via Vigevano chiude i battenti. Giovanna, che ha 90 anni, è ancora dietro il bancone e dice che questa è stata tutta la sua vita, ma ora vuole prendersi una pausa. La chiusura segna la fine di un’epoca per il quartiere e per chi ha conosciuto quella pasticceria come un punto di riferimento.

Milano, 28 gennaio 2026 – Una Milano che cambia è pronta a salutare uno dei suoi angoli più autentici, un’istituzione per la città: la storica pasticceria Fugazza di via Vigevano 45, una delle più antiche della città, attiva nel cuore del quartiere accanto alla fermata della metropolitana di Porta Genova e simbolo di un’arte dolciaria artigianale che ha attraversato gran parte del Novecento e arrivato fino a oggi, ma che si appresta a chiudere i battenti dopo oltre un secolo di attività. Un’istituzione dal 1929. Fondata nel 1929, la pasticceria ha rappresentato per generazioni di milanesi un luogo di incontro quotidiano, un piccolo spazio con poche sedute, un bancone carico di dolci che profumano di tempi passati e una gestione familiare che ha custodito ricette e sapori antichi in un’epoca dominata dalla velocità e dalle catene commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giovanna Fugazza ha deciso di chiudere la sua pasticceria a Milano, un locale che ha gestito per tanti anni.

