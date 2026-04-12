L’Inter ha vinto la partita contro il Como con il risultato di 4-3, grazie a due doppiette di Thuram e Dumfries. La sfida si è svolta allo stadio Sinigaglia e ha visto i nerazzurri conquistare tre punti fondamentali in classifica. Con questa vittoria, l’Inter ha aumentato il suo vantaggio in testa alla classifica, portandosi a +9 sul Napoli e a +12 sui rivali del Milan. Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Parma, mentre il Milan è stato sconfitto 3-0 dall’Udinese nell’anticipo del sabato.

Como, 12 aprile 2026 – Scatto scudetto dell’Inter che sbanca il Sinigaglia battendo il Como con un pirotecnico 4-3 e allunga a +9 sul Napoli – fermato oggi sull’1-1 dal Parma – e a +12 sui “cugini” del Milan, battuti nell’anticipo del sabato 3-0 dall’Udinese. Resta invece con tantissimo amaro in bocca il Como (scavalcato dalla Juventus ora quarta), che ha dominato i primi 44 minuti di gioco, nei quali si è portato sul 2-0 grazie ai gol di Valle e Nico Paz. La rete di Thuram a pochi istanti dall’intervallo ha però improvvisamente riacceso le speranze dei nerazzurri, che a inizio ripresa hanno completato la loro rimonta con la seconda rete di Thuram e la doppietta di Dumfries, che ha prima siglato il 3-2 (al 58’) e poi calato il poker interista al 72’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colpo scudetto dei nerazzurri, l’Inter batte il Como 4-3: doppiette di Thuram e Dumfries

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