Atletica Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi | impresa storica per l’Italia

Un atleta italiano ha conquistato la vittoria alla Maratona di Parigi, una delle gare più prestigiose a livello mondiale con circa 60.000 partecipanti. La corsa si è svolta lungo un percorso cittadino che attraversa diversi quartieri della capitale francese. La competizione ha visto al via atleti provenienti da vari paesi, con una forte partecipazione internazionale. La vittoria rappresenta un risultato significativo per lo sport italiano nel settore della lunga distanza.

Impresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via. A trionfare è stato l’azzurro Yeman Crippa, che ha firmato il nuovo record personale in 2h05:18 diventando il primo italiano di sempre a vincere la corsa sui 42,195 km nella capitale francese. Un successo che interrompe un digiuno europeo lungo 24 anni: l’ultimo a vincere a Parigi era stato il francese Benoît Zwierzchiewski nel 2002. Gara perfetta: Crippa decisivo negli ultimi chilometri. La gara si è decisa nel finale. Crippa ha preso il comando a circa cinque chilometri dal traguardo, nel tratto all’interno del Bois de Boulogne, per poi piazzare l’attacco decisivo a 1,5 km dall’arrivo, su un tratto in pavé leggermente in discesa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’Italia Maratona di Parigi, storica impresa dell'azzurro Yeman CrippaImpresa di Yeman Crippa: l’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi , una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il... Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il...