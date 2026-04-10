Domenica, la parrocchia di Castrocaro Terme festeggia la Madonna dei Fiori con una celebrazione dedicata alla festa patronale. Il programma, preparato dal parroco e dal suo team, prende il via questa sera alle 20. La giornata prevede diverse iniziative religiose e culturali, con un omaggio anche a mons. Mambelli, figura a cui sarà dedicata parte delle attività. La celebrazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali.

La parrocchia di Castrocaro Terme celebra domenica la festa patronale della Madonna dei Fiori. Il programma, predisposto dal parroco, don Urbano Tedaldi, e dai suoi collaboratori, inizia oggi alle 20.45 con la veglia di preghiera dal titolo ’Ave Signora, Santa Regina. San Francesco d’Assisi e il suo indicibile amore per la Beata Vergine Maria’, guidata da suor Ornella Fiumana, delle suore francescane della Sacra Famiglia. Domani alle 15 si svolgerà la fiorita dei bambini, alle 18 la messa prefestiva, alle 20.45 il concerto con il Trio Iftode. La sera i castrocaresi sono invitati ad esporre i tradizionali lumini nelle proprie case. Domenica alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la Madonna dei Fiori. Omaggio anche a mons. Mambelli

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