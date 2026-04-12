Licenziamento legittimo gravi offese al presidente Respinto il ricorso dell’ex dipendente
Il tribunale ha respinto il ricorso presentato da un ex dipendente e rappresentante sindacale, che aveva contestato il licenziamento da parte di un ente di formazione. La decisione si basa sulla valutazione delle gravi offese rivolte al presidente dell’ente, considerate legittimo motivo di conclusione del rapporto di lavoro. La vicenda si è protratta a lungo, coinvolgendo anche un’istanza in sede giudiziaria, che ha confermato la validità del provvedimento disciplinare.
Il Formedil Caserta ottiene un’importante conferma in sede giudiziaria all’esito della lunga controversia che lo ha visto contrapposto al proprio ex dipendente e rappresentante sindacale Cgil, indicato con le iniziali F.B.La vicenda ha avuto origine dall’impugnativa del licenziamento intimato al.🔗 Leggi su Casertanews.it
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