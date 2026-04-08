Resta in carcere l' ex presidente del consiglio comunale di Brindisi | ricorso respinto

L'ex presidente del consiglio comunale di Brindisi, che ha ricoperto il ruolo tra il 2016 e il 2018, rimane in carcere dopo che il suo ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare è stato respinto. La decisione è stata presa nelle ultime ore, confermando la misura restrittiva già applicata il 17 marzo scorso. La vicenda riguarda una fase investigativa ancora in corso e coinvolge diversi aspetti giudiziari legati alla gestione amministrativa del periodo.

Respinta la richiesta di annullare l’ordinanza di custodia cautelare che il 17 marzo ha fatto finire in carcere l’ex presidente del consiglio comunale (dal 2016 al 2018) di Brindisi, il 35enne Pietro Guadalupi imprenditore laureato in Giurisprudenza, di Tuturano, da militante di Fratelli d’Italia era stato proposto candidato sindaco nel 2023 (candidatura poi ritirata) e in lizza nel 2020 per un posto in consiglio regionale. Il Tribunale del Riesame di Lecce (presidente Antonio Del Coco) ha respinto l’istanza presentata dall’avvocato difensore Danilo Di Serio. La decisione è stata depositata ieri mattina all’esito dell’udienza di martedì.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Resta in carcere l'ex presidente del consiglio comunale di Brindisi: ricorso respinto Leggi anche: L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi (FdI) arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi (FdI), arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafiosoUn’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un volto noto della politica locale... Temi più discussi: Il tentato femminicidio in strada a Catania, resta in carcere l'ex marito della donna ferita a coltellate; Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di Hannoun; La Cassazione annulla l'arresto di Hannoun e rinvia al Riesame; Violentò una minorenne svenuta per strada: niente domiciliari per Adamo Gambino. Hannoun resta in carcere, per ora. Ma il provvedimento va rivalutatoRoma – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas partiti dall’Italia, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Genov ... ilsecoloxix.it Benevento, soldi per snellire le pratiche: Santamaria resta in carcereResta in carcere Gennaro Santamaria, 63 anni, dirigente di primo piano del Comune capoluogo gravemente indiziato del reato di concussione. La decisione è stata adottata dal Gip ... ilmattino.it #Cerezo (pres. Atletico): “Julian #Alvarez resta Lo dico in tre parole, ha un contratto” x.com Tregua fragile con l’#Iran, ma il Libano resta nel fuoco #Trump annuncia una tregua di appena due settimane con l’Iran. Fragile, precaria, condizionata al passaggio dello Stretto di #Hormuz. Non è pace, è solo un congelamento delle ostilità. E il #Libano Nes - facebook.com facebook