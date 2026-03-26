Nella notte di mercoledì 25 marzo, le forze dell’ordine hanno sospeso per 45 giorni la licenza della discoteca Next in via Montà. L’intervento è stato coordinato dalla divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con la collaborazione della sezione “Volanti”. La decisione è stata presa in seguito a episodi di risse e irregolarità verificatisi all’interno della struttura.

L'episodio più grave si è verificato nella notte tra il 21 e il 22 marzo alle 4,40 quando tre pattuglie della sezione "Volanti" sono intervenute nei pressi del locale per una violenta rissa culminata con il ferimento di un avventore, un giovane 19enne, colpito al volto con un collo di bottiglia. La vittima ha riportato nell'occasione gravissime lesioni ad un occhio che hanno necessitato un intervento chirurgico d'urgenza. Le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di arrestare l’esecutore materiale della violenta aggressione, rintracciato presso la propria abitazione con vistose tracce ematiche sugli... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Risse e irregolarità al Next: sospesa la licenza della discoteca

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