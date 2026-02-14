Bar frequentato da pregiudicati e affiliati alla criminalità organizzata a Lecce licenza sospesa

A Lecce, un bar del nord Salento è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni dopo essere stato frequentato da persone con precedenti penali e coinvolte in attività illecite. Le forze dell'ordine hanno deciso di sospendere l’attività dopo aver rilevato ripetuti episodi di criminalità all’interno del locale, che rappresentava un punto di ritrovo per soggetti con legami alla criminalità organizzata. La decisione mira a prevenire ulteriori problemi di sicurezza pubblica e a limitare l’influenza di attività illecite nell’area.

Un esercizio pubblico di Lecce è stato oggetto di un provvedimento di sospensione per 15 giorni in quanto ritenuto fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale, dedito alla somministrazione di alimenti, bevande e videogiochi, è stato chiuso dal Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti a seguito di indagini che hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti pericolosi e la commissione di reati gravi nei suoi pressi. Provvedimento contro un locale a Lecce La sospensione dell’attività è l’esito di un’attenta attività amministrativa portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bar frequentato da pregiudicati e affiliati alla criminalità organizzata a Lecce, licenza sospesa Pregiudicati e droga: licenza sospesa 10 giorni per un bar di Porto San Pancrazio Il questore di Verona ha disposto la sospensione di dieci giorni della licenza di un bar in via Galileo Galilei, Porto San Pancrazio, a seguito di controlli relativi a pregiudicati e traffico di droga, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Bar frequentato da pregiudicati, arriva la chiusura per 15 giorni I carabinieri di Villa Literno hanno deciso di chiudere per 15 giorni un bar in via Guglielmo Marconi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: VILLA LITERNO - Bar frequentato da pregiudicati, scatta la chiusura del locale; Spaccio e presenza di pregiudicati: sospesa la licenza; Vende alcolici ai minorenni: bar chiuso per un mese. Era frequentato anche da pregiudicati; Padova, droga venduta ai tavoli del bar: licenza sospesa per trenta giorni. Bar frequentato da pregiudicati e affiliati alla criminalità organizzata a Lecce, licenza sospesaSospeso per 15 giorni un bar del nord Salento, frequentato da pregiudicati e teatro di reati, per tutelare la sicurezza pubblica. virgilio.it Bar frequentato da pregiudicati, arriva la chiusura per 15 giorniLa sospensione temporanea dell’attività rappresenta una misura di carattere preventivo, finalizzata a tutelare la sicurezza e la tranquillità della collettività, evitando che determinati luoghi ... casertanews.it Modena, frequentato da persone con precedenti: bar in zona Crocetta chiuso per dieci giorni Lo scorso 17 gennaio, all’interno dell'attività, un uomo è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente... facebook