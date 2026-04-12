Libertà o censura? Il dilemma del linguaggio moderno a Trapani

A Trapani, alla Biblioteca Fardelliana, si è tenuto un dibattito sulla libertà di espressione e la censura nel linguaggio contemporaneo. La discussione ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e la presenza di Cathy La Torre, che ha affrontato i temi legati alle restrizioni e alle libertà nel parlare quotidiano. L’evento ha suscitato interesse tra i presenti, interessati a riflettere sulle sfide attuali legate alla comunicazione.

La Biblioteca Fardelliana di Trapani ha ospitato un confronto serrato sulla gestione del linguaggio e delle libertà espressive, con la partecipazione di una folla numerosa che ha seguito l’intervento di Cathy La Torre. L’avvocata, originaria di Erice e nota per il suo impegno nei diritti civili attraverso lo studio Wildside – Human First, è tornata nel suo territorio per presentare il volume della ROI Edizioni intitolato Non si può più niente. Un manuale che affronta le complessità tra le spinte verso il linguaggio inclusivo e le restrizioni percepite del politicamente corretto, durante l’ottava edizione del festival TrapanIncontra, dal titolo Ricostruire – La cura delle parole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libertà o censura? Il dilemma del linguaggio moderno a Trapani Trapani 2026: TrapanIncontra esplora la “Ricostruzione” attraverso la forza del linguaggio e della cultura.La città di Trapani si prepara ad ospitare l'attesissima ottava edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria che nel 2026 si focalizzerà sul... La macchina della censura: l’IA di Trump ha iniziato a ripulire anche il linguaggioL’intelligenza artificiale di Palantir esamina richieste di finanziamento e indica quelle che contengono riferimenti a inclusione, equità o alla...