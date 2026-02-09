Trapani 2026 | TrapanIncontra esplora la Ricostruzione attraverso la forza del linguaggio e della cultura

Trapani si prepara ad accogliere l’ottava edizione di TrapanIncontra, una rassegna letteraria che nel 2026 si concentra sulla “Ricostruzione”. La città si anima di eventi e incontri dedicati alla forza delle parole e della cultura per affrontare le sfide del dopo-crisi. Gli organizzatori annunciano un’edizione speciale, con autori e testimonianze che esploreranno come il linguaggio possa aiutare a ricostruire e a curare.

TrapanIncontra 2026: Un Inno alla Ricostruzione Attraverso la Potenza delle Parole. La città di Trapani si prepara ad ospitare l’attesissima ottava edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria che nel 2026 si focalizzerà sul tema cruciale della “Ricostruzione – La cura delle parole”. L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio, alle ore 10:30, presso la storica Biblioteca Fardelliana, un luogo simbolo della cultura e della tradizione trapanese. La conferenza stampa di presentazione rappresenta il primo passo ufficiale verso un calendario di eventi che promette di animare la città nei mesi di febbraio, marzo e aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Trapani 2026 La forza del linguaggio nel 2026: Regione Lazio ospita Parola d’Oro La Regione Lazio si appresta a ospitare la seconda edizione del Premio Parola d’Oro, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del talento letterario e della comunicazione. Un viaggio attraverso la costante metamorfosi della cultura giapponese Nel 1974, Antonietta Pastore approda in Giappone, portando con sé poche conoscenze di base sulla storia e le tragedie del paese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trapani 2026 TrapanIncontra, Ricostruire – La cura delle parole: il 14 febbraio la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizioneTrapani – Sabato 14 febbraio alle ore 10.30, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria ch ... ilfattonisseno.it Biblioteca Fardelliana. . Stefania Auci a Trapani: le voci di una serata meravigliosa La Sala Grande del San Domenico gremita, l'emozione palpabile, l'affetto di una città per la sua scrittrice. Rivivi i momenti più intensi della presentazione de "L'alba dei leoni" at facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.