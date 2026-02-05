La macchina della censura | l’IA di Trump ha iniziato a ripulire anche il linguaggio
L’intelligenza artificiale di Palantir, usata per controllare i contenuti, ha iniziato a filtrare anche le richieste di finanziamento che parlano di inclusione, equità o della comunità LGBTQ. La tecnologia, che dovrebbe aiutare nelle analisi, ora sembra usare un filtro politico, portando a una vera e propria censura digitale.
L’intelligenza artificiale di Palantir esamina richieste di finanziamento e indica quelle che contengono riferimenti a inclusione, equità o alla comunità LGBTQ trasformando la tecnologia in uno strumento di controllo culturale.🔗 Leggi su Fanpage.it
