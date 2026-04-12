Libano Unifil | Idf speronano mezzi italiani con carro armato

Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, ha riferito che un carro armato israeliano ha speronato alcuni veicoli italiani nel sud del paese. La zona è teatro di un conflitto tra Israele e Hezbollah che dura da settimane. La notizia riguarda un episodio avvenuto nella regione dove sono presenti le forze di interposizione internazionali. Nessuna informazione è al momento disponibile su eventuali feriti o danni.

(Adnkronos) – Unifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu nel sud del Paese, dove Israele e Hezbollah sono in guerra da settimane. Stando a quanto si apprende, i mezzi speronati sarebbero italiani, ma al momento non è chiaro se sia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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