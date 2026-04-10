Il presidente degli Stati Uniti ha avuto una conversazione telefonica con il leader israeliano, mentre il primo ministro israeliano sta negoziando con Beirut. Nel frattempo, Teheran ha comunicato che ogni giorno attraversano lo Stretto di Hormuz circa 15 navi. L’Unione Europea ha annunciato che un rappresentante arriverà in Libano lunedì prossimo per incontri ufficiali.

Un bombardamento duramente condannato dalla comunità internazionale e che ha indotto Donald Trump a chiedere al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l’intensità dei raid per contribuire a mantenere la tregua di due settimane con l’Iran e garantire il successo degli imminenti negoziati con Teheran. Israele ha accettato di “essere un partner collaborativo”, ha confidato un funzionario dell’amministrazione Usa a Nbc. Ma Bibi non si è impegnato a cessare il fuoco contro Hezbollah (“continueremo a colpirlo ovunque sia necessario”), come chiedono le autorità libanesi per avviare il dialogo diplomatico, che secondo Axios comincerà la prossima settimana al Dipartimento di Stato a Washington, a livello di ambasciatori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump chiama e Netanyahu tratta con Beirut. Teheran: “Da Hormuz solo 15 navi al giorno”. Tajani lunedì in Libano

Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

Presto negoziati a Washington tra Israele e Libano: solo 15 navi passeranno da Hormuz ogni giornoIl premier libanese Nawaf Salam ha chiesto al suo omologo pakistano, Shehbaz Sharif, di ratificare l’inclusione del Libano nel cessate il fuoco tra...

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut; Come Trump (convinto da Netanyahu) ha deciso di iniziare la guerra contro l'Iran: la ricostruzione del New York Times; Vittorio Emanuele Parsi: Trump e Netanyahu hanno demolito l’architettura del mondo (di F. Fantozzi); Così Netanyahu ha trascinato Trump in guerra contro l’Iran.

Medio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con BeirutIsraele: 'Ma nessuna tregua con Hezbollah'. Il tycoon: 'Molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'. Teheran: 'A Hormuz passeranno solo 15 navi al giorno' (ANSA) ... ansa.it

Netanyahu ha lanciato l'operazione Oscurità eterna sul Libano al primo giorno di cessate il fuoco: 250 morti. Trump l'ha definita scaramuccia. Colloqui in Pakistan a rischioNetanyahu ha lanciato l'operazione Oscurità eterna sul Libano al primo giorno di cessate il fuoco: 250 morti. Trump l'ha definita scaramuccia. Colloqui in Pakistan a rischio ... dire.it

#Vance chiama #Trump durante comizio in Ungheria, ma parte la segreteria, poi la risposta: Dammi un secondo x.com

#Vance chiama #Trump durante comizio in Ungheria, parte la segreteria poi risponde: Dammi un secondo - facebook.com facebook