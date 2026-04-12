Libano l' esercito israeliano sperona un mezzo italiano dell' Unifil con un carro armato nessun ferito

Nella regione del sud del Libano, un carro armato israeliano ha speronato due veicoli italiani appartenenti alla forza internazionale Unifil. L'incidente si è verificato senza che ci siano stati feriti tra i militari coinvolti. Le forze italiane sono state costrette a valutare i danni subiti dai mezzi, mentre le autorità israeliane non hanno comunicato dettagli sulle motivazioni dell'azione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze di pace presenti nella zona.

Per due volte in una giornata un carro armato dell’Idf, l’esercito israeliano, ha speronato veicoli italiani dell‘Unifil, la missione Onu che dovrebbe garantire la sicurezza e la pace nel sud del Libano. Non ci sarebbero feriti tra i soldati italiani, ma i mezzi sarebbero stati gravemente danneggiati dallo scontro. Israele sperona mezzi italiani in Libano Nessun ferito tra i soldati italiani Il discorso di Netanyahu in visita nel sud del Libano Israele sperona mezzi italiani in Libano L’Unifil ha comunicato attraverso i propri canali social che nella giornata di oggi 12 aprile, per due volte un carro armato dell’esercito israeliano ha speronato un mezzo italiano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Libano, l'esercito israeliano sperona un mezzo italiano dell'Unifil con un carro armato, nessun ferito Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israelianoUn gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Libano, Unifil: “Idf speronano mezzi italiani con carro armato”(Adnkronos) – Unifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu...