Libano carro armato israeliano travolge i mezzi italiani dell’Unifil

Domenica 12 aprile 2026, un carro armato israeliano ha investito i veicoli italiani appartenenti alla missione Unifil nell’area di Bayada, in Libano. L’incidente si è verificato durante un’operazione militare, coinvolgendo mezzi delle forze italiane presenti sul territorio. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze o eventuali feriti, ma l’accaduto ha attirato l’attenzione sulla presenza delle forze internazionali nella regione.

I mezzi dell’Unifil sono stati travolti da un carro armato israeliano nell’area di Bayada, in Libano, durante la giornata di domenica 12 aprile 2026. L’aggressione fisica ai veicoli del contingente Onu ha coinvolto direttamente le unità italiane, provocando danni strutturali rilevanti a uno dei mezzi impiegati dai militari. L’episodio si è consumato in due momenti distinti della giornata odierna. Inizialmente, le forze di difesa israeliane hanno occupato e bloccato una via di comunicazione essenziale per il movimento dei peacekeeper, impedendo loro il normale accesso alle postazioni difensive stabilite dalla missione. La tensione è salita rapidamente quando i soldati dell’Idf hanno utilizzato un carro armato Merkava per colpire deliberatamente i veicoli dell’organizzazione internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, carro armato israeliano travolge i mezzi italiani dell’Unifil Libano, Unifil: “Idf speronano mezzi italiani con carro armato”(Adnkronos) – Unifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu... Libano, l'esercito israeliano sperona un mezzo italiano dell'Unifil con un carro armato, nessun feritoPer due volte in una giornata un carro armato dell’Idf, l’esercito israeliano, ha speronato veicoli italiani dell‘Unifil, la missione Onu che...