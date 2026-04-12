Libano a Beirut i riti pasquali nella capitale colpita dai raid israeliani

A Beirut, nei quartieri centrali della città, i cristiani ortodossi hanno partecipato ai riti pasquali, nonostante i recenti bombardamenti israeliani che hanno colpito l’area all’inizio di questa settimana. La celebrazione si è svolta in un clima di tensione, con cittadini che hanno cercato conforto nelle tradizioni religiose. La situazione nella capitale libanese rimane segnata dagli attacchi aerei e dai danni alle zone centrali.

Nei quartieri del centro di Beirut, colpiti all’inizio di questa settimana dai pesanti bombardamenti israeliani, i cristiani ortodossi del Libano hanno cercato conforto nella fede e nella celebrazione dei riti della Pasqua ortodossa. Gli attacchi contro Hezbollah hanno colpito zone di Beirut precedentemente considerate sicure e hanno causato la morte di oltre 350 persone e il ferimento di oltre 1.100, secondo le autorità. Nella Cattedrale siriana ortodossa di San Pietro e Paolo, il sacerdote ha attribuito la scarsa affluenza alla messa pasquale di domenica a un timore che è diventato sempre più diffuso negli ultimi giorni della guerra tra Israele e Hezbollah.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, a Beirut i riti pasquali nella capitale colpita dai raid israeliani Leggi anche: Libano, le immagini dei raid israeliani a Beirut: colonne di fumo si alzano dalla capitale Libano, sfollati dormono in strada a Beirut dopo i raid israeliani(LaPresse) Centinaia di civili hanno trascorso la notte all’aperto a Beirut, dopo essere fuggiti dai pesanti bombardamenti israeliani nel sud del...