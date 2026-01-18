Uomo investito da treno alla stazione di Firenze Campo di Marte | circolazione rallentata ritardi di 60 minuti

Nella stazione di Firenze Campo di Marte, un uomo è stato investito da un treno dopo le 19, al binario 3. L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione ferroviaria, con ritardi stimati intorno ai 60 minuti. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e ripristinare la normale operatività.

Un uomo è stato investito da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte dopo le 19 al binario 3. Secondo quanto appreso, si tratta di un gesto autonomo, di un tentato suicidio. Sul posto è intervenuta la Polfer per gli accertamenti di polizia giudiziaria. L’incidente ha provocato ritardi per molti convogli nel nodo di Firenze, in particolare sulla linea Firenze-Roma e sulle lunghe percorrenze Roma-Milano. “La circolazione permane fortemente rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento non mortale di una persona a Firenze Campo Marte”, si legge sul di Trenitalia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella serata del 18 gennaio 2026, presso la stazione di Firenze Campo di Marte, si è verificato un incidente in cui un uomo è stato investito da un treno al binario 3. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa, con ritardi stimati fino a 120 minuti. La situazione ha causato disagi ai pendolari e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

