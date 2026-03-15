Il 16 marzo 2026 alle 21:00 si sfidano Rayo Vallecano e Levante. Il Rayo, dopo un periodo complicato, ha conquistato punti nelle ultime cinque partite di Liga, migliorando la posizione in classifica. Il Levante, invece, cerca di cambiare rotta e di ottenere un risultato positivo in trasferta. Le formazioni, le quote e i pronostici sono disponibili per analizzare questa sfida.

Il Rayo Vallecano ha attraversato un periodo di seria difficoltà ma, facendo leva sulla propria identità, è riuscito a superarlo: nelle ultime 5 partite di Liga, infatti, i Matagigantes sono andati sempre a punti e ora hanno preso un margine tranquillizzante sul terz’ultimo posto. Giovedì, invece, hanno ottenuto una vittoria di prestigio e per nulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Levante (lunedì 16 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes vincenti sui Granotas?

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