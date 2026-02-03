La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna | problemi nel test prima data utile a marzo

La NASA ha deciso di rinviare il lancio di Artemis II, previsto inizialmente per i prossimi mesi. Durante il test di preparazione, il wet dress rehearsal, sono emersi alcuni problemi che richiedono ulteriori controlli. La prima data utile per il lancio si sposta a marzo, lasciando il team americano con più tempo per risolvere le questioni tecniche.

La NASA ha completato il wet dress rehearsal di Artemis II, il test più importante prima del lancio della missione con equipaggio verso la Luna. Durante la prova sono emerse criticità tecniche che hanno portato l’agenzia a rinviare la pianificazione del decollo, spostando la prima opportunità di lancio possibile a marzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

La NASA ha deciso di posticipare il lancio di Artemis II, la missione verso la Luna, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Florida.

L’avvicinarsi del lancio di Artemis 2 segna un passo importante per l’esplorazione lunare.

Domani alle 18:00 CET NASA terrá una conferenza per parlare di come sta andando il WDR. #Artemis2 x.com

Troppo freddo al sito di lancio (ondata di gelo artica), la NASA rinvia il volo verso la Luna del programma Artemis II. La NASA ha quindi riprogrammato la Wet Dress Rehearsal (WDR)* per il 2 febbraio. Questo cambiamento fa slittare anche la data di lancio. - facebook.com facebook