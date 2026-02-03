Aspetta tre ore per fare un esame urgente ma invano Quando va per disdirlo gli chiedono il ticket | il caso all’ospedale di Vizzolo

Una donna dovrà aspettare tre ore per un esame urgente all’ospedale di Vizzolo Predabissi, ma quando tenta di disdirlo le chiedono il ticket. La situazione ha creato confusione e frustrazione tra i pazienti, che si trovano spesso a fare i conti con tempi di attesa lunghi e procedure poco chiare. La donna, in particolare, si è trovata costretta a perdere tempo inutilmente per un appuntamento che avrebbe potuto essere urgente.

Vizzolo Predabissi (Milano), 3 febbraio 2026 – Doversi presentare in ospedale per una visita urgente a causa di una malattia cronica è già motivo di malumore. Ma aspettare tre ore senza essere ricevuto e senza avere alcuna spiegazione e sentirsi pure chiedere il pagamento del ticket va ben oltre. È la disavventura, se così si può chiamare, capitata a un 37enne di Valera Fratte, Giuseppe Capitanio, raccontata oggi sulle pagine de Il Cittadino. Siamo all'ospedale di Vizzolo Predabissi. Il 37enne, malato cronico in cura con immunodepressori, alle 13 del 19 gennaio si presenta per una visita (urgente, da fare entro 30 giorni dalla prescrizione) nel reparto di reumatologia.

