Un uomo senza fissa dimora, noto tra i frequentatori della mensa della Caritas di via Baracca a Firenze, è stato ritrovato senza vita questa mattina a poca distanza dalla struttura. La sua condizione di fragilità rende ancora più delicata questa tragedia, ancora al vaglio delle autorità per stabilire le cause del decesso.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Un uomo senza fissa dimora, che frequentava la mensa della Caritas di via Baracca, a Firenze, è stato ritrovato morto questa mattina vicino alla struttura. Sono stati immediatamente avvisati i suoi familiari. La notizia della scomparsa è stata resa nota dall'assessore al Welfare del Comune, Nicola Paulesu. "Tutta la comunità dei nostri servizi è colpita da questo evento e dalla scomparsa avvenuta questa mattina nei pressi della mensa Caritas di una persona senza dimora: ci addolora molto-dichiara Paulesu – Lo monitoravamo da tempo. Era una persona molto fragile. L'uomo era conosciuto dagli operatori Caritas della mensa di via Baracca e, lo scorso gennaio, con le Unità di Strada, era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale, dove era rimasto soltanto una notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Senza fissa dimora trovato morto accanto alla Caritas. “Era una persona fragile”

Firenze: senzatetto trovato morto vicino alla mensa della Caritas. Paulesu: “Addolorati, era molto fragile”A Firenze, un uomo senza dimora, noto per frequentare la mensa della Caritas di via Baracca, è stato trovato senza vita questa mattina, 24 gennaio 2026.

Trovato morto un uomo senza fissa dimoraÈ stato trovato senza vita questa mattina un uomo senza fissa dimora nei pressi della mensa Caritas.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Milano, uomo senza fissa dimora trovato morto per il freddo in via Padova; Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo; Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nella stazione di Milano Cadorna per il freddo; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni.

Senza fissa dimora trovato morto accanto alla Caritas. Era una persona fragileL’assessore Paulesu: Tutta la comunità dei nostri servizi è colpita da questo evento, Una notizia che ci addolora molto ... lanazione.it

Clochard trovato senza vita in via Padova a Milano per il freddo: è il terzo in pochi giorniUn uomo senza fissa dimora è stato trovato morto per il freddo questa mattina, 16 gennaio, in via Padova a Milano, sotto il ponte ferroviario ... fanpage.it

L’uomo, un cittadino indiano di 24 anni, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo un inseguimento tra via Val Camonica e via Milano - facebook.com facebook

#Cremona Persone senza fissa dimora all’Ospedale Maggiore, tavolo congiunto x.com