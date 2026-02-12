Il fumatore è una persona non solo una dipendenza E può smettere | intervista alla dottoressa D’Amato sul nuovo Centro antifumo

La dottoressa D’Amato spiega che smettere di fumare non è solo questione di volontà, ma un percorso che richiede supporto e impegno. In un nuovo centro antifumo, i pazienti non trovano soluzioni rapide, ma un accompagnamento passo dopo passo. Non si tratta di una pillola miracolosa, ma di un cammino che si costruisce insieme, con pazienza e determinazione.

Non una semplice visita, ma un percorso. Non una pillola miracolosa, ma un cammino costruito insieme. È questo il senso dell’intervista alla dottoressa Paola D’Amato, medico chirurgo, specialista in farmacologia e tossicologia e referente del nuovo Centro antifumo della ASL Roma 3 in via Lupatelli. Un servizio attivo da pochi mesi, tra ottobre e novembre 2025, nato – come chiarisce la stessa D’Amato – da un’esigenza concreta di prevenzione e cura del tabagismo. “Il fumatore è una persona normale che però ha una dipendenza fisica e psicologica”, afferma la dottoressa nel corso del colloquio. Un passaggio che sintetizza l’approccio del Centro: non stigmatizzare, ma accogliere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

