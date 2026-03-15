Dopo la vittoria della Juventus in casa dell’Udinese, Kelly ha pubblicato un messaggio sui social per elogiare i compagni di squadra. La sua nota ha attirato l’attenzione degli appassionati, evidenziando l’apprezzamento per la prestazione collettiva. Nessun altro dettaglio è stato fornito, ma l’intenzione di Kelly di riconoscere il contributo della squadra è chiara.

Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly esalta i compagni dopo Udinese Juve: il suo messaggio è molto chiaro – FOTO

Articoli correlati

Perin dopo Juve Pisa: il portiere ha inviato un messaggio molto chiaro ai compagni – FOTOdi Redazione JuventusNews24Perin sui social non solo ha festeggiato la vittoria contro il Pisa, ma inviato un messaggio molto chiaro ai compagni.

Bremer dopo il pareggio contro la Roma: il difensore della Juve ha mandato un messaggio molto chiaro a compagni e tifosi – FOTOVicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social.

INVASORE DI CAMPO in JUVENTUS-UDINESE #juventus #udinese #invasore

Tutti gli aggiornamenti su Udinese Juve

Udinese-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete di BogaContinua il buon momento della squadra di Spalletti che vince, in una trasferta complicata a Udine, 1-0 e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. Gara equilibrata, fisica e tattica nel pri ... sport.sky.it

Udinese-Juventus 0-1: video, gol e highlightsLa Juve sale momentaneamente al quarto posto in classifica grazie al successo, in trasferta, contro l’Udinese per 1-0. Match winner dell’incontro è Boga, terzo gol in tre partite che sblocca un primo ... sport.sky.it