Lele Adani, noto opinionista sportivo ed ex calciatore, ha commentato la situazione attuale del campionato di calcio. Ha affermato che, secondo lui, la squadra dell’Inter ha buone possibilità di vincere lo scudetto. Tuttavia, ha aggiunto che l’esito della corsa al titolo potrebbe diventare più chiaro dopo la partita tra Napoli e Milan.

"C'è un piccolo problema: non abbiamo mai visto un replay del mani di Pongracic. Chi ha trasmesso la partita? Non ne abbiamo dibattuto prima ma perché non lo abbiamo mai rivisto. Discorso soggettività: primo campionato per richiami del var soggettivi, che non ci rompano le palle sul movimento congruo o l'armonia della corsa. perché qua di riferimenti per decidere non ce n'è. Cambiano di volta in volta. Due settimane fa abbiamo detto della mano di Ricci e tutti abbiamo detto che era rigore. Che differenza c'è da questo? Braccio di sagoma in Ricci? Io non ci credo, è tutto volubile al momento, non c'è una valutazione congrua dei movimenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani: “L’Inter vincerà lo scudetto, ma dopo Napoli-Milan capirò che piega prende”

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