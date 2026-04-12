Ieri il paese ha ricordato l’eccidio di Punte Alte, un evento che ha segnato profondamente la memoria della comunità. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle vittime, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. L’evento ha sottolineato il legame tra la storia del territorio e le persone che ci vivono, mantenendo vivo il ricordo di un episodio tragico.

Il paese ricorda l’eccidio di Punte Alte. Si è svolta ieri la commemorazione di uno dei momenti più dolorosi della storia locale, ancora oggi simbolo del sacrificio di civili innocenti. La cerimonia si è tenuta nei luoghi della memoria, dove autorità civili e militari, associazioni dei combattenti, studenti e cittadini si sono riuniti per rendere omaggio alle vittime. Sono stati deposti fiori e corone d’alloro davanti al Monumento dei Caduti nonché ricordati i nomi di chi perse la vita. L’eccidio di Punte Alte risale al Primo Aprile 1945, negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, quando cinque civili vennero uccisi dalla Brigata Nera di Codogno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Eccidio fascista di Punte Alte. La commemorazione testimonia il legame tra comunità e storia

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